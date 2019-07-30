Türkan Şoray yıllara meydan okuyor! Türkan Şoray güzelliğiyle hayran bıraktı...
Türkan Şoray yıllara meydan okuyor! Türkan Şoray güzelliğiyle hayran bıraktı...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, tatil için Datça'ya gitti. Tekne tatilinden fotoğraflar paylaşan Türkan Şoray, pozuyla büyük beğeni topladı. 74 yaşındaki Türkan Şoray, adeta yıllara meydan okuyor. Türkan Şoray, dillere destan güzelliği ve kariyerindeki başarısıyla yıllardır adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Türkan Şoray, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da oldukça ses getiriyor. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlü isimlerin tatil pozları...
Giriş Tarihi: 30.07.2019
15:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019
15:34