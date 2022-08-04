Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:28

Türkan Şoray'ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek. Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutlamıştı. Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekmişti. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...