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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 21:52

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

ATV'de ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa Fatma Olgun isimli bir anne katıldı. Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi. Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti. Bugün ise bir anne Doğan isimli oğluna kavuştu. O anlar Esra Erol canlı yayına damga vurdu. Programda gözyaşları sel oldu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY

Ünlü sunucunun bugünkü programında yaşananlar akıllara durgunluk verdi.

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Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esrarengiz olaylar birbirini izledi.

Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

CANLI YAYINA İHBAR YAĞDI

Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına ihbar yağdı. Stüdyoya "Sahte Hoca Mustafa" mağdurları akın etti.

Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Sahte mehdinin yanındaki oğluna kavuştu, gözyaşları sel oldu!

'300 KİŞİ TERMAL OTELDE TUTULUYOR' İDDİASI

Esra Erol, sözde hoca ile ilgili tüm sırları tek tek ortaya çıkardı! Sözde hocanın Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

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