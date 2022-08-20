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Haberler Galeri Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 14:45

Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Başakşehir'e imza atan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in en büyük destekçisi eşi Amine Gülşe oldu. Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle evlendi. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bu mutlu evliliklerinden bir de Eda isminde kızları var. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'nin çocukluk halini görenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemedi... Kocaman gülüşü hiç değişmeyen Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafına yorum yağdı.

Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe çocukluk fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı.

Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'nin çocukluk halini görenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemedi...

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Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Kocaman gülüşü hiç değişmeyen Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafına yorum yağdı.

Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Türkiye güzeli olacağı çoktan belliymiş! Gülümsemesi hala aynı! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

AMİNE GÜLŞE

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