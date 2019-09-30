Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...
Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...
Magazin camiasında "Afrodit" olarak bilinen Banu Alkan, Yeşilçam'ın en çekici oyuncuları arasında yer alıyordu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Banu Alkan hakkında bilinmeyen bir gerçek de ortaya çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra katıldığı TV şovlarında da adından söz ettiren Banu Alkan hakkında uzun yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...
Giriş Tarihi: 30.09.2019
14:59
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
15:15