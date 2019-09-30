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  • Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...

'nin Afrodit'i hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...

Magazin camiasında "Afrodit" olarak bilinen , Yeşilçam'ın en çekici oyuncuları arasında yer alıyordu. Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Banu Alkan hakkında bilinmeyen bir gerçek de ortaya çıktı. Oyunculuğunun yanı sıra katıldığı TV şovlarında da adından söz ettiren Banu Alkan hakkında uzun yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:15
Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...

1 Nisan 1968 yılında Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen 'ın gerçek adını biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türk sinemasında "Afrodit" lakabıyla tanınan Banu Alkan'ın fanatikleri tarafından bile bilinmeyen o gerçek...

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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...

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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...

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