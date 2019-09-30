Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan hakkında o gerçek ortaya çıktı! Aslında ünlü oyuncu...

1 Nisan 1968 yılında Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Banu Alkan'ın gerçek adını biliyor musunuz? Uzun yıllardır Türk sinemasında "Afrodit" lakabıyla tanınan Banu Alkan'ın fanatikleri tarafından bile bilinmeyen o gerçek...

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