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Haberler Galeri Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN'a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”
Giriş Tarihi: 05.11.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 13:10

Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN'a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Klasik müzik geleneğinden yetişen Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, kadim bir enstrüman olan arp'ı dünyaya duyurmaya devam ediyor. Türkiye'nin bir kültürel süper güç olduğunun altını çizen Pancaroğlu, arpın batı enstürmanı olmadığını anlatırken hayata geçirdiği Türk arpı projesinden bahsetti. projenin tarihsel arka planında 11.-14. yüzyıllar arasında Türkiye coğrafyasında var olmuş ancak sonradan unutulmuş bir arp türü olan "çeng"in olduğunu söyleyen Pancaroğlu, Nota koleksiyonunda yer alan kadim eserleri İskoç Sırp tüm dünyadan müzisyenlerin açıldığını görünce çok duygulanıp ağladığını söyledi.

İLKER GEZİCİ
Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Şirin hanım selamlar, Türk Arpı Nota Koleksiyonu isimli projenizden bahsedebilir misiniz? Bu fikir nasıl ortaya çıktı, neden böyle bir çalışma yapmak istediniz?

Türk Arpı Nota Koleksiyonunu Türk Arpı projesinin çok önemli bir uzvu olarak tanımlayabiliriz. Nota, malumunuz, müziğin yazılı kaynağıdır; dolayısıyla aktarım için bir araçtır. Türk Arpı başlığı bir yakıştırma aslında. Coğrafyamızın ortaçağ kültüründe yaygın olarak varlık gösteren bir arp var. Çeng adındaki bu kucak arpı (kucağa sığacak kadar küçük) ilkel bir çalgı. Mezopotamya'da kullanılmış küçük kucak arplarından farksız çeng. Ortaçağda belli ki yaygın olarak çalınmış ve el üstünde tutulmuş bir saray çalgısı. Ancak sonradan tarihin sahnesinden tamamen silinmiş. Minyatürlerde resmedilmiş müzik meclislerinde sık sık boy gösteren çeng'e bir yaylı bir sazın, bir ney'in veya bir ritim çalgısının eşlik ettiğini görmek mümkün. Zaman içinde unutuluyor. Ben 2000 yılında Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli röportajlarda bana sıklıkla bir soru yöneltilirdi: "Arp bir batı çalgısı olduğuna göre bu çalgı ile Türkiye'de kısıtlı bir hitabet alanınız yok mu?" Kısacası; sizi kim dinleyecek diyorlardı… Bu soru benim canımı sıkardı çünkü işte arp dediğimiz çalgı çok kadimdir: çok kadim olduğu içinde farklı medeniyet ve kültürlerin içinde varolmuştur. Bir anavatanı yoktur ve bir batı çalgısı olarak tanımlamak bir bilgi eksikliğidir. Tamamen unutulmuş bir çalgı olduğu için çıkarıp bir örnek gösterip bakın bizim geçmişimizde de bir arp var diyememenin sıkıntısı ile sonunda çeng konusunda çalışmaya karar verdim. 2008 yılında Tekfen Vakfının desteği ile bu kaybolmuş çalgıyı yeniden ürettik. Hasan Uçarsu 2008 yılında Uluslararası İstanbul Müzik Festivalinde ilk seslendirilişini gerçekleştirdiğim çeng, arp ve orkestra için bir konçerto besteledi. Daha sonra ben farklı kanallardan çeng çalışmalarıma devam ettim. Yurt dışında verdiğim konserlerde ne zaman bizden bir eser seslendirsem arp sanatçıları notaları sorarlardı. Nota yoktu tabii. Onların çalabileceği gibi bir nota yoktu. Bu noktada bir yayıncı bu eserleri yazsanız başkaları da çalabilir deyince saat çalışmaya başladı. Ben işte çeng ile başlayan bu yolculuğuma Türk Arpı dedim. Bugün İngiltere'de yayınlanmış ve dünyanın her tarafından ulaşılabilen 23 adet nota kitabı amatörlerden profesyonellere, öğrencilerden eğitimcilere varan bir yelpazede Türk müziğinin peşrev, saz semaisi, fantezi, longa, zeybek, türkü, şarkı, ilahi gibi formlarında temsili bir kesit sunuyor. Öte yandan müziğimizin yapıtaşları olan makam ve usul konularında temel düzeyde bir bilgi veriyor.

Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Türk kültürünü, müziğini geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak adına önemli bir projeye imza attınız. Bu çalışmayı yaparken nasıl bir süreçten geçtiniz? Malum metodoloji çalışmaları çok zor siz bu notalara nasıl ulaştınız mesela?

En büyük zorluğu sanırım bir ekip olamamaktan yaşadım. Nota yazmak, hele ki edisyon hazırlamak çok çok ayrıntılı bir iş. Müthiş bir emek istiyor; emek aynı zamanda büyük bir zamanı vakfetmek demek. Sonra projenin gerçekleşmesi için maddi kaynak bulmak gerekti. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile projenin hayata geçti. Böyle bir koleksiyonu ortaya çıkarmam başka türlü mümkün olmazdı. Notalara gelince, kaynak notalar internet ortamında farklı versiyonlarıyla ve yer yer hatalarla mevcut. Tabii arşivlerde de var.

Türk arpını geleceğe taşımanın yanı sıra projenin önemi nedir? Cumhuriyetin yüzüncü yılına denk gelmesi tesadüf değildir diye düşünüyorum…

Nota koleksiyonunu hazırlamak ve ortaya çıkarmak düşe kalka yürüdüğüm bir yolda tamamen kendi takvimi ve dinamikleri içinde başka bir gündeme bağlı olmaksızın gerçekleşti. Bugün geldiğim noktada çeng ile başlayan yolculuğumu çeng'den daha büyük bir mirasın dünyada hak ettiği yeri bulması için seferber etmiş bulunuyorum: Türk müziğinin tüm dünyada arp ile iştigâl eden kişilerce icra edilmesi. Bu benim meslek alanıma yapabileceğim en büyük katkı. Öte yandan proje, ülkemizde bu tür çalışmaların çoğalmasına vesile olabileceği gibi farklı ülkelerdeki arp sanatçılarının da kendi geleneksel müzikleri üzerine bu tür aktarım ve yayın çalışmaları gerçekleştirmelerine ilham sağlayabilir. Ve taze bir haberi de müjdelemek isterim. Projede yer alan "Flamingoların Çığlığı" başlıklı bestem önümüzdeki yaz Singapur'da gerçekleşecek olan uluslararası bir arp yarışmada zorunlu repertuar parçası olarak belirlendi. İşte bu sonuçlar muhteşem!

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Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Yanlış hatırlamıyorsam projenin prömiyeri geçen yıl Paris'te yapılmıştı. Sayenizde uluslararası alanda da bu çalışmaları takip eden, icra eden sanatçılar var. Türk arpını artık tüm dünya biliyor ve icra ediyor. Ne hissettiriyor size bu durum, gurur duyuyor musunuz?

Evet, Türk Arpı Nota koleksiyonu 2022 Ekim ayında İngiltere'de yayınlandıktan sonra eserleri tanıttığım ilk konser Paris'te gerçekleşmişti. Öncelikle, Türkiye'nin bir kültürel süper güç olduğunun altını çizmek isterim. Bu kavramamız gereken çok önemli bir konu. Ancak kültürel mirasımızın uluslararası platformlarda hak ettiği düzeyde temsil edildiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla kendi meslek camiama yönelik hazırladığım bu yazılı kaynak sayesinde müziğimizden örneklerin tüm dünyadaki arp sanatçıları tarafından icra edilebilmesi beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Nota koleksiyonunda yer alan kadim eserlerden bir tanesi olan Katip Çelebi'nin "Nihavend Peşrev" adlı eserini bundan birkaç ay önce İskoç arpist Tamsin Dearnley kaydedip videosunu paylaştığında onu izlerken kendimi tutamadım ve ağladım. Çünkü hem çok güzel çalmıştı, hem de bu güzellik kaleme almış olduğum eser düzenlemesi ve ona eşlik eden aydınlatıcı bilgiler sayesinde olmuştu

İskoç, Japon ve Hollandalı arp sanatçıları koleksiyondaki eserleri ilgiyle takip ediyorlar. Sebebi nedir sizce?

Bu listeye Sırp arp sanatçılarını da ekleyebilirim şimdi. Geçtiğimiz hafta 22. Uluslararası Belgrad Arp Festivalindeydim ve orada düzenlediğimiz bir workshop'ta nota koleksiyonunu hem öğrencilere hem de arp eğitimcilerine tanıtma fırsatım oldu. Aynı program kapsamında bir de konser verdim. Sorunuzu doğrudan bana ulaşan geri bildirimlerle cevaplamak isterim. Bu müziğin kalplere çok farklı bir şekilde dokunduğunu dile getirdiler; ağlayanlar olmuş ve bu şekilde rahatladıklarını söylediler. Duygu ve düşünce bütünlüğünün bir tür ferahlığa sevk ettiğini söyleyenler oldu. Bu dokunuşu ben müziğimizin makamlarımız gereği melodik bakımdan çok zengin olması, aynı zamanda da usul temeline dayanan ritmik altyapısından gelen büyük bir canlılığa bağlıyorum. Özel bir dili ve hissiyatı var Türk müziğinin. Ve tabii ki dünyada bu çalgının bilinen repertuarında müziğimiz bu koleksiyon hazırlanana kadar temsil edilmiyordu. Yani repertuar bakımından bir yenilik sunuyor nota koleksiyonu ve her daim bu tür yeniliklere ihtiyaç olduğu için bir ihtiyaca da cevap veriyor. Mutlu ediyor bu müzik esasen. Bu çok önemli bir nokta.

Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Bu nota koleksiyonunda ele aldığınız eserleri farklı yaklaşımlarla 'Alaim-i Sema' adıyla dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyorsunuz. Öncelikle Gökkuşağı anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük olan 'Alaim-i Sema' ismi nasıl çıktı ortaya? Neden bu ismi koymak istediniz?

Alaim-i Sema bir albüm projesi. Türk Arpı Nota Koleksiyonunda yer alan kendi bestelerimin her birini dikkatlice ele aldığım bir albüm projesi. Her bir besteyi bir tekli olarak ele alıyorum ve bunlar toplandığında ortaya gökkuşağı gibi rengarenk bir seçki ortaya çıkarmayı hayal ediyorum. Teklilerle ilerliyorum çünkü zamana yayıp her bir besteyi farklı çalgılarla ve fikirlerle yoğuruyorum. Her bir esere çok daha fazla zaman ayırarak biraz da laboratuvarda gibi deney yapıyorum. Beste yapmak hayatıma son iki yılda giren bir mevzu ve beni çok heyecanlandırıyor. Öte yandan tekliler her anlamda daha derin bir çalışma yapmamı sağlıyor. Daha geniş bir müzisyen ekibiyle seslendirebiliyorum. Bir de tabii kayıt çalışmalarının bir maddi bir boyutu da var üstlenmek gereken ve zamana yaymamım nedenlerinden biri de bu. Bu seriye dahil etmek istediğim bütün eserler bitince, ki bu 1 yıl daha sürer, belki 1.5, beni bestecilik yönümle temsil eden bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Kısmetse, bunun beni yeni mecralara taşımasını diliyorum.

Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Şimdiye kadar kaç eser paylaştınız ve nasıl geri dönüşler aldınız?

Kalan Müzik'ten son 12 ay içerisinde 4 tekli yayınlandı. Sırasıyla "Flamingoların Çığlığı", "Frigya'da Günbatımı", "Küllerinden" ve "Mukavemet". Sırada "Veda" var. Geri dönüşler Türk müziği geleneğiyle temas eden ama biraz geleneğin ötesinde de arayışları olan bir müzik olduğu yönünde. Zaten öyle olmak zorunda çünkü yıllardır tecrübe ettiğim ve çok farklı geleneklerden beslenen bir müzik yolculuğunun içindeyim; kısacası kulağımda çok farklı müzikler cirit atıyor ve bunlar da doğal olarak bestelerde açığa çıkıyor. Müziklerin çok akılda kalıcı olduğunu söyleyen dinleyiciler oldu, ayrıca dinamizm barındırdığını. Bestelerin film ortamında kullanıma uygun bir görselliği olduğunu vurgulayan güvendiğim yorumlar da geldi.

Bu proje kapsamında Bülent Okan ile yaptığınız Mukavemet adlı çalışma da çok güzel olmuş. Ud ve arpın uyumu ile çok dokunaklı, dinleyeni alıp başka yerlere götüren bir iş çıkmış ortaya. Ancak bunun çıkış hikâyesi biraz buruk değil mi? Yaşadığımız depreme bir tepki olarak sunduğunuz bu projeden bahseder misiniz?

Çok teşekkür ederim, bu müziğin ruhunuza dokunmuş olmasına sevindim. Müzik benim işim olmadan çok önceleri duygularımı düzenlememe, düşüncelerimi oluşturmaya yarayan çok etkili bir araç idi. Çocukken ne zaman canım sıkılsa veya içinden çıkmakta zorlandığım bir durumda bulsam kendimi, bir melodi icat eder kendi kendime mırıldanır, dalar giderdim. Geri döndüğümdeyse bir miktar yatıştığımı ve de konuyla ilgili yeni bir perspektif oluştuğunu, bir ferahlık geldiğini görürdüm. Beste yapmak işte benim zihnimde tam da böyle bir işleyişe tekabül ediyor. Yaşanan depremlerin ve yaşanan acının boyutu o kadar yüksek idi ki düşüncelerimi düzenlemeye ihtiyacım vardı ama elime kalem dahi alamıyordum. 2020'de İzmir depremini çok yoğun bir şekilde yaşamış olan müzisyen arkadaşımız Bülent Okan'ın hal hatırını soruyordum o günlerde; çünkü her bir deprem ile depremzedelerin acıları tazeleniyor diye biliyordum ve Bülent'in çok üzgün olduğuna tanıklık ettim. Onun üzüntüsüne ortak olmak isterken bu müzik dile geldi. Mukavemet üzerine düşünmek istedim. Yani dirençli bir karşı güce dayanabilecek mukavemette karakterlerimizi nasıl inşa edebiliriz; önce insan olarak? Sonrasında bize düşenin yaşam alanlarımızı mukavemetli kılmak olduğunu düşündüm. Bu çerçevede bir erdemi hayal ettim. Bunu yapabilecek tüm imkanlara sahibiz, bunu bilelim, bunu asla unutmayalım demek istedim. Besteyi yapıp Bülent'e gönderdiğimde istersen beraber çalarız demiştim. Haklısınız, arp ile ud'un çok lezzetli bir uyumu dikkat çekiyor. Kendisi de oldukça duygulandı. Sonra kaydettik ve yayınladık. Müziğe sıklıkla şifa deriz evet ama bu şifa çok geniş bir ağacın gövdesinden çıkan dallar gibi de bence, yani çok kapsayıcı ve çok yönlü. Öte yandan sadece yaraya merhem sürmek için değildir, yarayı önlemek esas işlevidir. Müzik ve genel anlamda sanat varoluşumuzu, yaşantılarımızı anlamlandırabilmemiz için çok etkin bir disiplin ve araçtır çünkü sorgulamamızı sağlayacak bir gücü barındırıyor. Böyle bakıldığında tedbirlilik, sorumluluk ve bilinç konularındaki farkındalıklarımıza yönelmemiz için bir haykırış gibi de "Mukavemet".

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