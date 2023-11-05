Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Şimdiye kadar kaç eser paylaştınız ve nasıl geri dönüşler aldınız?

Kalan Müzik'ten son 12 ay içerisinde 4 tekli yayınlandı. Sırasıyla "Flamingoların Çığlığı", "Frigya'da Günbatımı", "Küllerinden" ve "Mukavemet". Sırada "Veda" var. Geri dönüşler Türk müziği geleneğiyle temas eden ama biraz geleneğin ötesinde de arayışları olan bir müzik olduğu yönünde. Zaten öyle olmak zorunda çünkü yıllardır tecrübe ettiğim ve çok farklı geleneklerden beslenen bir müzik yolculuğunun içindeyim; kısacası kulağımda çok farklı müzikler cirit atıyor ve bunlar da doğal olarak bestelerde açığa çıkıyor. Müziklerin çok akılda kalıcı olduğunu söyleyen dinleyiciler oldu, ayrıca dinamizm barındırdığını. Bestelerin film ortamında kullanıma uygun bir görselliği olduğunu vurgulayan güvendiğim yorumlar da geldi.

Bu proje kapsamında Bülent Okan ile yaptığınız Mukavemet adlı çalışma da çok güzel olmuş. Ud ve arpın uyumu ile çok dokunaklı, dinleyeni alıp başka yerlere götüren bir iş çıkmış ortaya. Ancak bunun çıkış hikâyesi biraz buruk değil mi? Yaşadığımız depreme bir tepki olarak sunduğunuz bu projeden bahseder misiniz?

Çok teşekkür ederim, bu müziğin ruhunuza dokunmuş olmasına sevindim. Müzik benim işim olmadan çok önceleri duygularımı düzenlememe, düşüncelerimi oluşturmaya yarayan çok etkili bir araç idi. Çocukken ne zaman canım sıkılsa veya içinden çıkmakta zorlandığım bir durumda bulsam kendimi, bir melodi icat eder kendi kendime mırıldanır, dalar giderdim. Geri döndüğümdeyse bir miktar yatıştığımı ve de konuyla ilgili yeni bir perspektif oluştuğunu, bir ferahlık geldiğini görürdüm. Beste yapmak işte benim zihnimde tam da böyle bir işleyişe tekabül ediyor. Yaşanan depremlerin ve yaşanan acının boyutu o kadar yüksek idi ki düşüncelerimi düzenlemeye ihtiyacım vardı ama elime kalem dahi alamıyordum. 2020'de İzmir depremini çok yoğun bir şekilde yaşamış olan müzisyen arkadaşımız Bülent Okan'ın hal hatırını soruyordum o günlerde; çünkü her bir deprem ile depremzedelerin acıları tazeleniyor diye biliyordum ve Bülent'in çok üzgün olduğuna tanıklık ettim. Onun üzüntüsüne ortak olmak isterken bu müzik dile geldi. Mukavemet üzerine düşünmek istedim. Yani dirençli bir karşı güce dayanabilecek mukavemette karakterlerimizi nasıl inşa edebiliriz; önce insan olarak? Sonrasında bize düşenin yaşam alanlarımızı mukavemetli kılmak olduğunu düşündüm. Bu çerçevede bir erdemi hayal ettim. Bunu yapabilecek tüm imkanlara sahibiz, bunu bilelim, bunu asla unutmayalım demek istedim. Besteyi yapıp Bülent'e gönderdiğimde istersen beraber çalarız demiştim. Haklısınız, arp ile ud'un çok lezzetli bir uyumu dikkat çekiyor. Kendisi de oldukça duygulandı. Sonra kaydettik ve yayınladık. Müziğe sıklıkla şifa deriz evet ama bu şifa çok geniş bir ağacın gövdesinden çıkan dallar gibi de bence, yani çok kapsayıcı ve çok yönlü. Öte yandan sadece yaraya merhem sürmek için değildir, yarayı önlemek esas işlevidir. Müzik ve genel anlamda sanat varoluşumuzu, yaşantılarımızı anlamlandırabilmemiz için çok etkin bir disiplin ve araçtır çünkü sorgulamamızı sağlayacak bir gücü barındırıyor. Böyle bakıldığında tedbirlilik, sorumluluk ve bilinç konularındaki farkındalıklarımıza yönelmemiz için bir haykırış gibi de "Mukavemet".