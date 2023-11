Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu GÜNAYDIN’a konuştu! “İlk başta sizi kim dinleyecek diyorlardı şimdi Dünya tanıyor”

Bu nota koleksiyonunda ele aldığınız eserleri farklı yaklaşımlarla 'Alaim-i Sema' adıyla dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyorsunuz. Öncelikle Gökkuşağı anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük olan 'Alaim-i Sema' ismi nasıl çıktı ortaya? Neden bu ismi koymak istediniz?

Alaim-i Sema bir albüm projesi. Türk Arpı Nota Koleksiyonunda yer alan kendi bestelerimin her birini dikkatlice ele aldığım bir albüm projesi. Her bir besteyi bir tekli olarak ele alıyorum ve bunlar toplandığında ortaya gökkuşağı gibi rengarenk bir seçki ortaya çıkarmayı hayal ediyorum. Teklilerle ilerliyorum çünkü zamana yayıp her bir besteyi farklı çalgılarla ve fikirlerle yoğuruyorum. Her bir esere çok daha fazla zaman ayırarak biraz da laboratuvarda gibi deney yapıyorum. Beste yapmak hayatıma son iki yılda giren bir mevzu ve beni çok heyecanlandırıyor. Öte yandan tekliler her anlamda daha derin bir çalışma yapmamı sağlıyor. Daha geniş bir müzisyen ekibiyle seslendirebiliyorum. Bir de tabii kayıt çalışmalarının bir maddi bir boyutu da var üstlenmek gereken ve zamana yaymamım nedenlerinden biri de bu. Bu seriye dahil etmek istediğim bütün eserler bitince, ki bu 1 yıl daha sürer, belki 1.5, beni bestecilik yönümle temsil eden bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Kısmetse, bunun beni yeni mecralara taşımasını diliyorum.