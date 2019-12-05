Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine her kesimden büyük tepki yağdı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir Ordu'da evine girmek üzereyken feci şekilde katledilmişti. Bıçaklanarak öldürülen genç kız Ceren Özdemir'in katili kısa sürede tespit edilip yakalandı. Ceren Özdemir'i hayatının baharında sevdiklerinden ayıran cani açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'tu. Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler ise kan dondurdu. Katil zanlısı Özgür Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran kahredici haber sonrası ünlü isimlerde sessiz kalmayarak kişisel hesaplarından tepki gösterdiler. İşte ünlü isimlerin Ceren Özdemir paylaşımları...