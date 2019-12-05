Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Metin Şentürk

Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir