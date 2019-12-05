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  • Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

'yi sarsan cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

'yi sarsan cinayetine her kesimden büyük tepki yağdı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir Ordu'da evine girmek üzereyken feci şekilde katledilmişti. Bıçaklanarak öldürülen genç kız Ceren Özdemir'in katili kısa sürede tespit edilip yakalandı. Ceren Özdemir'i hayatının baharında sevdiklerinden ayıran cani açık cezaevinden iki kez firar eden hükümlüsü 'tu. Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler ise kan dondurdu. Katil zanlısı Özgür Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran kahredici haber sonrası ünlü isimlerde sessiz kalmayarak kişisel hesaplarından tepki gösterdiler. İşte ...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 12:47
Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

'yi sarsan cinayetine her kesimden büyük tepki yağdı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir Ordu'da evine girmek üzereyken feci şekilde katledilmişti. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç kız Ceren Özdemir'in katili kısa sürede tespit edilip yakalandı. Ünlü isimler yaşanan vahşete tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Haluk Levent

Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz..Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü.1 gün ara verin be iblisler!

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Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Hadise

Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor. #CerenÖzdemir

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Metin Şentürk

Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım... #CerenÖzdemir

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Doğa Rutkay

Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Nurgül Yeşilçay

Şule Özge için; Ceren Gülenay için tweet atıyor! Ardından katlediliyor! Ve döngü böyle devam ediyor, devran böyle dönüyor! Gencecik kızlarımız, koca koca kadınlarımız ölümü bekliyor sadece bugün de ölmediği için şükrederek!

Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetine ünlü isimlerden tepki yağdı!

Emre Aydın

Alışmayacağız! #CerenÖzdemir

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