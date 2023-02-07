Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 ilde birden hissedilen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı 7.7 büyüklüğündeki deprem, sanat dünyasının ünlü isimlerini de yasa boğdu. Türkiye; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sallayan deprem felaketinin ardından birleşti. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, el ele verip yardımlaşma ve yaraları birlikte sarma çağrısı yaptı Güne acı haberle uyanan sanatçılar, yaşanan felaket sonrası sosyal medya hesaplarında üzüntülerini dile getirdi, birlik-beraberlik çağrısı yaptı.