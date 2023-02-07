Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Nilüfer, Selda Alkor, Arzu Sabancı, Ata Demirer, Ezgi Mola, Demet Özdemir ve Serkan Çağrı'nın da aralarında olduğu onlarca ünlü, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa, kaybettiklerimize rahmet diledi. Ünlülerin temennisi ise ortaktı. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi ve yaraların bu ruhla sarılması gerektiği vurgulandı.