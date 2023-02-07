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Haberler Galeri Türkiye'yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 08:59

Türkiye'yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 ilde birden hissedilen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı 7.7 büyüklüğündeki deprem, sanat dünyasının ünlü isimlerini de yasa boğdu. Türkiye; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sallayan deprem felaketinin ardından birleşti. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, el ele verip yardımlaşma ve yaraları birlikte sarma çağrısı yaptı Güne acı haberle uyanan sanatçılar, yaşanan felaket sonrası sosyal medya hesaplarında üzüntülerini dile getirdi, birlik-beraberlik çağrısı yaptı.

Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

Türkiye dün sabaha Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle uyandı. 10 ili vuran deprem sonrası kurtarma çalışmaları başlarken sanat dünyasının ünlü isimleri ise arka arkaya mesaj yayınlayarak acıya ortak ortak oldu.

Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Nilüfer, Selda Alkor, Arzu Sabancı, Ata Demirer, Ezgi Mola, Demet Özdemir ve Serkan Çağrı'nın da aralarında olduğu onlarca ünlü, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa, kaybettiklerimize rahmet diledi. Ünlülerin temennisi ise ortaktı. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi ve yaraların bu ruhla sarılması gerektiği vurgulandı.

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Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

ESRA EROL:
"Çok üzgünüm, canım yanıyor. Güzel ülkem geçmiş olsun."

Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

DEMET AKALIN:
"Adana, Maraş, Diyarbakır Rabbim yardımcınız olsun."

Türkiye’yi sarsan deprem sonrası sanat camiası tek yürek: Canımız yansa da gönüllerimiz bir!

ÖZLEM ADA ŞAHİN:
"Uyandım inanamıyorum, olanlara çok çok üzgünüz. Allah'ım sen yardım et. Yüreğimiz yandı. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Çok üzgünüm."

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