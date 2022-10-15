Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:44
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
13:47
Türkiye'yi yasa boğan Bartın'daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı "Dualarımız oksijeniniz olsun"
En acı bekleyiş! Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi. 40 maden işçisinin hayatını kaybettiği feci olayda 58 işçi kurtarıldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciası sanat camiasını da tek yürek yaptı. Ünlü isimlerin dualarında Bartın vardı. İşte sanat camiasının Bartın Amasra'daki maden faciası ile ilgili paylaşımları...