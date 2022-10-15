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Haberler Galeri Türkiye'yi yasa boğan Bartın'daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı "Dualarımız oksijeniniz olsun"
Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 13:47

Türkiye'yi yasa boğan Bartın'daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı "Dualarımız oksijeniniz olsun"

En acı bekleyiş! Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi. 40 maden işçisinin hayatını kaybettiği feci olayda 58 işçi kurtarıldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan maden faciası sanat camiasını da tek yürek yaptı. Ünlü isimlerin dualarında Bartın vardı. İşte sanat camiasının Bartın Amasra'daki maden faciası ile ilgili paylaşımları...

Türkiye’yi yasa boğan Bartın’daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı Dualarımız oksijeniniz olsun

Türkiye yasta! Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana geldi.

Türkiye’yi yasa boğan Bartın’daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı Dualarımız oksijeniniz olsun

En acı bekleyiş! Şimdiye kadar 40 maden işçisinin hayatını kaybettiği feci olayda 58 işçi kurtarıldı.

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Türkiye’yi yasa boğan Bartın’daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı Dualarımız oksijeniniz olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağının eksi 300 kotunda gerçekleşen patlama nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Türkiye’yi yasa boğan Bartın’daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı Dualarımız oksijeniniz olsun

İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 maden işçisinin tedavisi devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan Bartın’daki maden ocağı faciası sanat camiasını tek yürek yaptı Dualarımız oksijeniniz olsun

Amasra'daki maden kazasında göcük altından 58 kişi kurtarıldı.

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