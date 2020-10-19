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Haberler Galeri Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

ile aşkına … Kızının ilişkisini onaylamayan sosyal medyada oldu!

Güzel oyuncu ile 'ün aşkına annesi 'dan çıkmadı. Futbolcu 'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu Tuvana Türkay, orucunu bozmuş, gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırmıştı. Oyuncu sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareyi hesabından takipçileriyle paylaşan Erdem Özün, fotoğrafı kısa bir süre sonra silmişti. Tuvana Türkay'ın aşkının çabuk bitmesi ilginç bir dedikodunun ortaya atılmasına neden oldu. Ünlü oyuncunun sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak Armağan Türkay'ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için "hayır" yanıtını verdiği iddia edildi. Armağan Türkay ise sosyal medyada oldu…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:48
Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisiyle annesini ile tanıştırmak istedi ancak iddiaya göre annesinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Futbolcu 'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu , orucunu bozmuş, gönlünü iş insanı 'e kaptırmıştı.

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Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Oyuncu sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareyi hesabından takipçileriyle paylaşan , fotoğrafı kısa bir süre sonra silmişti.

Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Posta'nın haberine göre; 'ın iş insanı 'le ilişkisi hakkında ilginç bir dedikodu ortaya atıldı.

Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncunun sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak 'ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için "hayır" yanıtını verdiği iddia edildi.

Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

ve , ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyordu.

Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

'ın annesi sosyal medyada merak edildi. Armağan Türkay oldu…

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