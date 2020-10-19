Tuvana Türkay ile Erdem Özün aşkına veto… Kızının ilişkisini onaylamayan Armağan Türkay sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Tuvana Türkay ile Erdem Özün'ün aşkına annesi Armağan Türkay'dan onay çıkmadı. Futbolcu Alper Potuk'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozmuş, gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırmıştı. Oyuncu sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Erdem Özün, fotoğrafı kısa bir süre sonra silmişti. Tuvana Türkay'ın aşkının çabuk bitmesi ilginç bir dedikodunun ortaya atılmasına neden oldu. Ünlü oyuncunun sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak anne Armağan Türkay'ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için "hayır" yanıtını verdiği iddia edildi. Armağan Türkay ise sosyal medyada ilgi odağı oldu…