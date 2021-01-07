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Haberler Galeri Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

'dan buram buram kokan ! Sosyal medyada oldu…

Güzel oyuncu , paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Türkay, son paylaşımına düştüğü notla oldu. Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün, bere ve eldiveniyle verdiği pozunu buram buram bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Türkay'ın takipçileri bu paylaşımı yeni bir aşkın habercisi olarak yorumladı. İşte Tuvana Türkay'ın çok konuşulan aşk paylaşımı…

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:11
Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

Güzel oyuncu , paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Türkay, son paylaşımına düştüğü notla oldu. Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün, bere ve eldiveniyle verdiği pozunu buram buram bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Türkay'ın takipçileri bu paylaşımı yeni bir aşkın habercisi olarak yorumladı. İşte Tuvana Türkay'ın çok konuşulan aşk paylaşımı…

Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

hesabını aktif olarak kullanan oyuncu , son paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

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Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

Güzel oyuncu , önceki gün, bere ve eldiveniyle verdiği pozunu buram buram kokan bir notla takipçilerinin beğenisine sundu.

Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

"GERÇEK OLANI BEKLESENİZ YA"

Türkay, fotoğrafına; "Gözlerim sarıyor etrafı. Okul bahçesinde sıraya girmiş çocuklar düzeninde sevgiler görüyorum. Sanki herkes aklında bir başkası varmış gibi bakıyor yanındakine. 'Sen benim kaçış yolumsun' der gibi tutuyor ellerinden.

Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

"BAŞKASININ ARA SOKAĞINDA KAYBOLMAYIN"

Gidip insan gibi acınızı çekip 'gerçek' olanı bekleseniz ya. Kendi içinizdeki yol sevgiden geçmiyorsa bir başkasının ara sokağında kaybolmanın anlamı yok." notunu düştü.

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