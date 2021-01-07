Tuvana Türkay'dan buram buram aşk kokan paylaşım! Sosyal medyada ilgi odağı oldu…

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, aşk paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Türkay, son paylaşımına düştüğü notla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu Tuvana Türkay, önceki gün, bere ve eldiveniyle verdiği pozunu buram buram aşk kokan bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Türkay'ın takipçileri bu paylaşımı yeni bir aşkın habercisi olarak yorumladı. İşte Tuvana Türkay'ın çok konuşulan aşk paylaşımı…