Üç güzel bir arada! Emine Ün kızı Duru ve kız kardeşi ile boy gösterdi! "Üçü de birbirinden güzel" yorumları yağdı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında annesini koronavirüs nedeni ile kaybeden Emine Ün yaralarını sarmaya çalışıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ve kardeşi ile bir yakınının düğününe katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Ün'e adeta yorum yağdı. Emine Ün'ün kızı Duru Kınay güzelliğiyle annesine benzetilirken Emine Ün'ün kız kardeşi Duygu'yu görenler "Ablası ayrı kız kardeşi ayrı güzel" demeden edemedi. İşte "Üç güzel bir arada" yorumları yapılan Emine Ün'ün kızı Duru ve kız kardeşi Duygu ile pozları...