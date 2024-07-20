Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
11:23
Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel'in güzelliği mest etti!
Çağla Şıkel'in Bali tatili paylaşımları ilgi odağı oluyor. Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Çağla Şıkel, Bali tecrübesinin her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel son olarak kırmızılar içinde bindiği dev salıncaktaki muhteşem görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktı...