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Haberler Galeri Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel'in güzelliği mest etti!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 11:23

Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel'in güzelliği mest etti!

Çağla Şıkel'in Bali tatili paylaşımları ilgi odağı oluyor. Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Çağla Şıkel, Bali tecrübesinin her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Deneyimli manken Çağla Şıkel son olarak kırmızılar içinde bindiği dev salıncaktaki muhteşem görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktı...

Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel’in güzelliği mest etti!

Tatil sezonunu bu yazda ailesi ve çocuklarıyla açan Çağla Şıkel, bu defa yalnız Bali tatiline çıktı... Bir süredir Bali'de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları merakla takip ediliyor...

Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel’in güzelliği mest etti!

Çağla Şıkel, Bali yolunda oğulları Kuzey ve Uzay'dan ilk defa bu kadar uzun süre uzak kalacağını söylerken gözleri dolmuştu...

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Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel’in güzelliği mest etti!

Çağla Şıkel, Bali tatilinden paylaşımlara yenilerini ekledi.

Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel’in güzelliği mest etti!

Şıkel, Bali'deki ilk gününde eliyle maymun beslemişti..

Uçtu uçtu Çağla uçtu! Bali tatilinde kırmızı elbisesi ile dev salıncağa binen Çağla Şıkel’in güzelliği mest etti!

Eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel maymunları elleriyle böyle besledi...

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