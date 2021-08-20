Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Korel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatil karelerini hayranlarının beğenisine sunan güzel oyuncu, takipçilerini geçmişe götürdü. Bergüzar Korel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi...