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Haberler Galeri Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!
Giriş Tarihi: 20.08.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 14:36

Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Korel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatil karelerini hayranlarının beğenisine sunan güzel oyuncu, takipçilerini geçmişe götürdü. Bergüzar Korel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi...

Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, üçüncü çocuklarının heyecanını yaşıyor. 6 aylık hamile olan Korel ve kız bebek bekleyen Bergüzar Korel, Instagram hesabından yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

Kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yeniden yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Bodrum'da ailecek tatilin tadını çıkarıyor.

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Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

İki oğlu olan ve üçüncü kez hamile olan güzel oyuncu doğacak kızına Leyla adını vereceğini duyurmuştu.

Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel’den şaşırtan paylaşım!

38 yaşındaki Bergüzar Korel, yıllar önce çekilen bikinili bir fotoğrafını Instagram hikayeler kısmından paylaşarak, zayıflığına vurgu yaptı.

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