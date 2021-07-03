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Haberler Galeri Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 03.07.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 15:24

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Korel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tatil karelerini hayranlarının beğenisine sunan güzel oyuncu, siyah mayolu karnı burnunda yeni pozuyla dikkat çekti. Bergüzar Korel'e kısa sürede binlerce beğeni geldi...

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı

Bu kez kız bebek bekleyen ve anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden Korel, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Bodrum'dan sonra soluğu Dalaman'da aldı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı

Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Korel, tatilden bu karesini "Bir süre evim burası..." notuyla yayınladı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel'den karnı burnunda yeni poz! Bergüzar Korel siyah mayolu selfie'si ile sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel'den kısa süre sonra yeni bir paylaşım daha geldi.

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