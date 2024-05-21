Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
07:07
“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan. İşte yıllar içindeki inanılmaz değişimi… Gökçe Bahadır'ın hayatı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle tamamen değişmişti. Törpü Yeliz karakterine yıldızı parlayan oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak gönüllere taht kurdu. Gökçe Bahadır, başarılı oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de her zaman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Her geçen yıl görüntüsü de değişen oyuncu kariyerinin ilk yıllarındaki halinden çok farklı.