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Haberler Galeri “Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:13

“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan. İşte yıllar içindeki inanılmaz değişimi… Gökçe Bahadır'ın hayatı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle tamamen değişmişti. Törpü Yeliz karakterine yıldızı parlayan oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak gönüllere taht kurdu. Gökçe Bahadır, başarılı oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de her zaman tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Her geçen yıl görüntüsü de değişen oyuncu kariyerinin ilk yıllarındaki halinden çok farklı.

“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır "Estetik yaptırıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Sonuçta her daim bakımlı ve güzel gözükmek isterim ama doğallığı bozmadan" demişti. Ama yıllar içindeki değişimini görenler şoke oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali... Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Öte yandan; Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki hali sosyal medyada çok konuşuldu. Estetiksiz hali görenleri şoke etti!

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“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ ŞAŞIRTTI

Sade ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!

Oyuncu Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. İşte Akalay'ın estetiksiz hali

“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın estetiksiz, eski fotoğrafları şaşırttı.

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