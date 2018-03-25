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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...

Bu yıl altıncısı düzenlenecek için geri sayım başladı. On binlerce kişi 6-8 Nisan tarihlerinde 'da olacak. Eğlence garantili karnavalda yok yok...

Giriş Tarihi: 25.03.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 11:10
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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

BURCU ALDİNÇ

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ilk kez 2013 yılında gerçekleşti..

Ben ise 2015'ten beri gidiyorum ve her yıl nisan ayının ilk hafta sonu soluğu Adana'da alıyorum. Portakal çiçeği soluyor, kebap yiyip sokaklarda on binlerce insanla coşuyorum.

Bu yıl ki Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı. Ben çoktan uçak biletlerimi aldım, otel rezervasyonumu yaptırdım.

On binlerce insan geliyor nisanın ilk hafta sonunda gerçekleşen bu eğlenceli, bol aktiviteli ve neşe dolu karnavala. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Adana'daki otellerde yer bulamazsanız da Mersin'dekilere göz atabilirsiniz.

Bu yıl altıncısı düzenlenen karnaval 6-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Ne yalan söyleyeyim Dubai seyahatimi iptal ettim Adana'da olmak için.

Bildiğiniz müptelası oldum ben bu karnavalın. Neden mi? Kısaca bir özet geçeyim...

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

ÇALGICILAR HER YERDE

Öncelikle nisanda 'da hava harika. 25 derece civarlarında. Ne üşütüyor, ne terletiyor. Akşamları ince bir hırka almak yetiyor. Havalimanına iner inmez şenlik havası başlıyor. Kapıdan dışarı adım atınca davullar, zurnalar, kafasında portakal çiçeğinden taçlar takmış kadınlar sizi karşılıyor.

Sadece havalimanı olsa... Tüm şehir cıvıl cıvıl oluyor. Ziyapaşa Bulvarı'ndaki kafeler ağzına kadar dolu oluyor. Hemen hızlıca otele gidip valizleri bırakıp kendinizi sokağa atmak istiyorsunuz. Bu eğlenceden mahrum kalmak olmaz.

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

İster bir kafeye, ister bir kebapçıya oturun. Sokakta bir anda çalgıcılar beliriyor. Bu kez başlıyor mu göbek havası... Sadece lokantadaki müşteriler de değil, sokaktan geçenler, çevre apartmandaki dairelerin balkonlarından seyredenler...

Kadınlar kafalarında çiçek taçlarıyla oynamaya başlıyor.

Çiçekten taç takmayan kadın kalmıyor karnaval zamanı. Rengarenk, model model o kadar güzeller ki... Her köşe başında satılıyor bu taçlardan. Erkekler biraz serzenişte bulunuyor, onlar da çiçekten aksesuvar istiyor. Haksız da sayılmazlar. Bence portakal çiçeğinden kravat iğneleri, kol düğmeleri ya da desenli mendiller de yapsınlar.

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

RENGARENK KORTEJ

Cumartesi günü kortej zamanı. Yediden 70'e tüm lılar ile birlikte karnaval için kente gelen binlerce yerli ve yabancı konuk birbirinden ilginç ve rengarenk kostümlerini giyiyor ve Adana sokaklarında dostluk mesajı vererek yürümeye başlıyor.
Bu arada karnavalın düzenlendiği günlerde şehrin tüm cadde ve sokakları birer gösteri alanına dönüyor. Bir yerde dans, diğer tarafta üniversiteli müzik gruplarının gösterileri, halk oyunları, spor müsabakaları... Her köşe başında bir başka aktivite çıkıyor karşınıza.

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

REKOR DENEMESİ OLACAK

Bu yılki etkinlikleri arasında en ilginci ise Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için yapılacak deneme olacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez şarkısıdır Akdeniz Akşamları. Küçükken tatile gittiğimizde arkadaşlarla ateş başında toplanır ve gitar eşliğinde bu şarkıyı çalar söylerdik. 'da ise gitar çalmayı bilen herkes aynı anda Akdeniz Akşamları şarkısını çalacak.

7 bin kişinin katılması ve rekor kırılması bekleniyor. Ben gitar çalmayı unuttum lakin siz biliyorsanız karnaval kapsamındaki bu rekor denemesine katılabilirsiniz.

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

Ali Haydar Bozkurt Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı

SADECE ADANA'NIN DEĞİL TÜRKİYE'NİN GURURU

"Portakal ağaçları her yıl nisan ayında çiçek açar ve o çiçeklerin anlatılamaz kokusu en güzel anılarımın arasında yer alır. Beni tanıyanlar Nisan'da ve portakal çiçeği sevdamı çok iyi bilirler. Bu büyüleyici koku nedeniyle her sene Nisan ayında Adana'ya kesinlikle gider ve portakal çiçekleri dökülüp meyveye dönüşürken ben, bir sene sonrasının planlarını yapmaya başlarım. İstedim ki; bu güzelliği ve mutluluğu diğer insanlar ile de paylaşayım. Başta Adana halkı olmak üzere pek çok insan bu kokunun tadını çıkarsın ve her yıl Nisan'da Adana'da bir araya gelip o anları birlikte yaşasınlar. Bence Adana'da mutlaka bir portakal çiçeği etkinliği düzenlenmeliydi. Ama öyle bildiğimiz anlamda klasik bir festival olmamalıydı bu. Bir sokak karnavalı olmalıydı mesela. Karnaval boyunca Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeliydi Adana'ya... Sanatçılar en beğenilen eserlerini sergilemeli, ressamlar tuvallerini sokaklara kurmalı, yazarlar kitaplarını caddelerde imzalamalı, tiyatrolar sokağa taşınmalı gibi...

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı...
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

EĞLENCE GARANTİLİ

Bu yalnızca 'nın değil Türkiye'nin karnavalıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin eşini dostunu davet etmesi ve gelirken oradan gelecek kişilerin de bir sonraki sene yeni ilave misafirler davet ederek daha çok kişinin gelmesini sağlaması lazım. Karnaval boyunca hoşgörüyü elden bırakmamayı unutmamamız lazım. Karnaval boyunca kentimizde siyasetsiz gün ilan ediyoruz. Burada siyasi düşünceyi bir kenara bırakarak ortak paydada iyi vakit geçirmek hedeflenmeli. Hep söylüyorum birlikte eğlenmeyi başarabildiğimiz sürece çok daha medeni olacağız. Aynı müzikle tempo tutacağız, aynı müzikle halay çekip türkü söyleyeceğiz."

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