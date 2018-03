Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı...

Ali Haydar Bozkurt Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı

SADECE ADANA'NIN DEĞİL TÜRKİYE'NİN GURURU

"Portakal ağaçları her yıl nisan ayında çiçek açar ve o çiçeklerin anlatılamaz kokusu en güzel anılarımın arasında yer alır. Beni tanıyanlar Nisan'da Adana ve portakal çiçeği sevdamı çok iyi bilirler. Bu büyüleyici koku nedeniyle her sene Nisan ayında Adana'ya kesinlikle gider ve portakal çiçekleri dökülüp meyveye dönüşürken ben, bir sene sonrasının planlarını yapmaya başlarım. İstedim ki; bu güzelliği ve mutluluğu diğer insanlar ile de paylaşayım. Başta Adana halkı olmak üzere pek çok insan bu kokunun tadını çıkarsın ve her yıl Nisan'da Adana'da bir araya gelip o anları birlikte yaşasınlar. Bence Adana'da mutlaka bir portakal çiçeği etkinliği düzenlenmeliydi. Ama öyle bildiğimiz anlamda klasik bir festival olmamalıydı bu. Bir sokak karnavalı olmalıydı mesela. Karnaval boyunca Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeliydi Adana'ya... Sanatçılar en beğenilen eserlerini sergilemeli, ressamlar tuvallerini sokaklara kurmalı, yazarlar kitaplarını caddelerde imzalamalı, tiyatrolar sokağa taşınmalı gibi...