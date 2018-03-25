BURCU ALDİNÇ

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ilk kez 2013 yılında gerçekleşti..

Ben ise 2015'ten beri gidiyorum ve her yıl nisan ayının ilk hafta sonu soluğu Adana'da alıyorum. Portakal çiçeği soluyor, kebap yiyip sokaklarda on binlerce insanla coşuyorum.

Bu yıl ki Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı. Ben çoktan uçak biletlerimi aldım, otel rezervasyonumu yaptırdım.

On binlerce insan geliyor nisanın ilk hafta sonunda gerçekleşen bu eğlenceli, bol aktiviteli ve neşe dolu karnavala. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Adana'daki otellerde yer bulamazsanız da Mersin'dekilere göz atabilirsiniz.

Bu yıl altıncısı düzenlenen karnaval 6-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Ne yalan söyleyeyim Dubai seyahatimi iptal ettim Adana'da olmak için.

Bildiğiniz müptelası oldum ben bu karnavalın. Neden mi? Kısaca bir özet geçeyim...