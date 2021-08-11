Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ümit Erdim ile Seda Erdim'in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim'in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 11.08.2021 07:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 07:59

Ümit Erdim ile Seda Erdim'in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim'in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Bir döneme damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile ünlenen ve verdiği kilolarla son dönemde oldukça dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar Erdim ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinden 'Ses' adını verdikleri bir kızları olan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde 3 yaşında olan Ses Erdim, büyüdü. Sevimli pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olan Ses'in, anne ve babası sık sık fotoğraflarını yayınlıyor. İşte sevimli pozlarıyla dikkat çeken Ses'in son hali...

Ümit Erdim ile Seda Erdim’in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim’in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Bir döneme damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile ünlenen ve verdiği kilolarla son dönemde oldukça dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar Erdim ile nikah masasına oturmuştu.

Ümit Erdim ile Seda Erdim’in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim’in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Evliliklerinden 'Ses' adını verdikleri bir kızları olan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ümit Erdim ile Seda Erdim’in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim’in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Şimdilerde 3 yaşında olan Ses Erdim, büyüdü.

Ümit Erdim ile Seda Erdim’in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim’in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Ümit Erdim ve Seda Erdim Ses'in her anını sosyal medya hesabından paylaşıyor, Ses tatlılığıyla ilgi odağı oluyor.

Ümit Erdim ile Seda Erdim’in kızı Ses büyüdü! Annesinden rol çalan Ses Erdim’in sevimli pozları beğeni yağmuruna tutuldu!

Sevimli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Ses'in son karelerini annesi Seda Erdim paylaştı.

SON DAKİKA