Ümit Erdim ile Seda Erdim’in kızı Ses büyüdü! Seda Erdim paylaştı Ses Erdim’in tatlılığı sosyal medya ilgi odağı oldu!

Bir döneme damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteri ile ünlenen ve verdiği kilolarla son dönemde oldukça dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar Erdim ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinden 'Ses' adını verdikleri bir kızları olan çift, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde 3 yaşında olan Ses Erdim, büyüdü. Sevimli pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olan Ses'in, anne ve babası sık sık fotoğraflarını yayınlıyor. İşte sevimli pozlarıyla dikkat çeken Ses'in son hali...