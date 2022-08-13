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Haberler Galeri Ümit Erdim'in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim'i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: "Eleştirmek için eleştirmeyin!"
Giriş Tarihi: 13.08.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 16:52

Ümit Erdim'in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim'i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: "Eleştirmek için eleştirmeyin!"

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteri ile hafızalara kazınan, ekranlara uzun süre önce ara veren ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden 'Ses' adında bir kızları olan çift, ikinci kez müjdeli haberi vermiş ve bir kızları daha olacağını duyurmuştu. Önceki gün kardeşinin düğününden karnı burnunda pozlarını paylaşan Seda Erdim, gelen bir yoruma sinirlenince tepki gösterdi. 8 aylık hamile Seda Erdim, bir takipçisinin terlikleriyle ilgili yorumuna kayıtsız kalamadı. İşte o yanıt...

Ümit Erdim’in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim’i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: Eleştirmek için eleştirmeyin!

Bir dönemin efsane işlerinden olan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Arif' karakterine hayat veren Ümit Erdim, 5 yıl önce Seda Erdim ile dünyaevine girmişti. Gözde çift, mutluluklarını bir bebek ile taçlandırmış ve kızları Ses'i kucaklarına almıştı.

Ümit Erdim’in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim’i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: Eleştirmek için eleştirmeyin!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren Seda-Ümit Erdim çifti, önceki gün Seda Erdim'in kız kardeşinin düğününe katıldı.

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Ümit Erdim’in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim’i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: Eleştirmek için eleştirmeyin!

"GELİNİN KIZ KARDEŞİ DİYECEKSİNİZ"

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ümit Erdim’in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim’i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: Eleştirmek için eleştirmeyin!

Törende mavi bir elbise giyen Erdim, verdiği pozlara "Gelinin kız kardeşi diyeceksiniz" notunu düştü.

Ümit Erdim’in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim’i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: Eleştirmek için eleştirmeyin!

Stilini parıltılı bantlı terliklerle tamamlayan ünlü ismin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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