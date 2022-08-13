Giriş Tarihi: 13.08.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 16:52

Ümit Erdim'in 8 aylık hamile eşi Seda Erdim'i kızdırdılar! O yoruma sert tepki: "Eleştirmek için eleştirmeyin!"

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteri ile hafızalara kazınan, ekranlara uzun süre önce ara veren ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden 'Ses' adında bir kızları olan çift, ikinci kez müjdeli haberi vermiş ve bir kızları daha olacağını duyurmuştu. Önceki gün kardeşinin düğününden karnı burnunda pozlarını paylaşan Seda Erdim, gelen bir yoruma sinirlenince tepki gösterdi. 8 aylık hamile Seda Erdim, bir takipçisinin terlikleriyle ilgili yorumuna kayıtsız kalamadı. İşte o yanıt...