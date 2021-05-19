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Haberler Galeri Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 15:04

’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte ...

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan 'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi 'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 48 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 17 yaşında adında bir de kızları var... Umut Akyürek'i hiç yalnız bırakmayan eşi Oktay Ertuğrul onunla birlikte katıldığı Demet ve ile Sabah Sabah programı sonrası merak konusu oldu. Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte 'un aşk paylaşımları ve kızları ...

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan 'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi 'u görenler çok şaşırıyor.

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

'in oldukça genç görünen eşi 48 yaşında.

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Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

ve eşi 'un 17 yaşında adında bir de kızları var... Umut Akyürek'i hiç yalnız bırakmayan eşi Oktay Ertuğrul onunla birlikte katıldığı Demet ve ile Sabah Sabah programı sonrası merak konusu oldu. Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte 'un aşk paylaşımları ve kızları ...

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

'i hiç yalnız bırakmayan eşi onunla birlikte katıldığı Demet ve ile Sabah Sabah programı sonrası merak konusu oldu.

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

- çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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