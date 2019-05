Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar her zaman gündem oluyor. Umut Akyürek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu kez de çok konuşuldu. Kızı Melek Bal ile bir fotoğrafını paylaşan Akyürek takipçilerinden yoğun bir beğeni aldı. Umut Akyürek, yaptığı duygusal paylaşıma şunları yazdı: Sana ne demeliyim bilmiyorum! Güneşim desem, güneş batıyor. Hayatım desem, hayat kısa. Gülüm desem, o da soluyor. Sana "canım" demeliyim. Çünkü bu can seninle yanıyor. Kıymetli biricik evlâdım, ciğerimin köşesi Rabbim kaderini güzel eylesin, ayağına taş değdirmesin, hep iyilerle karşılaştırsın. Mezuniyet töreni için hazırlanmıştı prensesim. Umut Akyürek kızı Melek Bal için 'Yaşıtlarına göre büyük gösteriyor ama henüz çok küçük. Bakmayın onun öyle makyajlar yapıp, saçlar boyadığına. Her gece 'anne beni uyut' diyor. İlla yanına yatacağım, sırtını kaşıyacağım, dua edeceğim öyle uyuyor. Melek Bal çok çılgın. Bazen diyorum ki 'Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa da aklını başına alsa biz de bundan kurtulsak' demişti. İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın son hali…