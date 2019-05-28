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  • Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

’in kızı ’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

'in kızı ile yaptığı paylaşımlar her zaman gündem oluyor. Umut Akyürek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu kez de çok konuşuldu. Kızı Melek Bal ile bir fotoğrafını paylaşan Akyürek takipçilerinden yoğun bir beğeni aldı. Umut Akyürek, yaptığı duygusal paylaşıma şunları yazdı: Sana ne demeliyim bilmiyorum! Güneşim desem, güneş batıyor. Hayatım desem, hayat kısa. Gülüm desem, o da soluyor. Sana "canım" demeliyim. Çünkü bu can seninle yanıyor. Kıymetli biricik evlâdım, ciğerimin köşesi Rabbim kaderini güzel eylesin, ayağına taş değdirmesin, hep iyilerle karşılaştırsın. Mezuniyet töreni için hazırlanmıştı prensesim. Umut Akyürek kızı Melek Bal için 'Yaşıtlarına göre büyük gösteriyor ama henüz çok küçük. Bakmayın onun öyle makyajlar yapıp, saçlar boyadığına. Her gece 'anne beni uyut' diyor. İlla yanına yatacağım, sırtını kaşıyacağım, dua edeceğim öyle uyuyor. Melek Bal çok çılgın. Bazen diyorum ki 'Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa da aklını başına alsa biz de bundan kurtulsak' demişti. İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın son hali…

Giriş Tarihi: 28.05.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 15:23
Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ı görenler güzelliğine hayran kaldı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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