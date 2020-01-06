Ünlü çift Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez tatilde! Güzel oyuncu Ece Çeşmi oğlu sevgilisi Taner Ölmez ile aşk tazeledi...

7 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak yeni dizi Tutunamayanlar'da Doğu Demirkol ile başrol oynayacak Ece Çeşmioğlu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ece Çeşmioğlu'nun kendisi gibi oyuncu sevgilisi Taner Ölmez de yakın zamanda yıldızı parlayan ünlülerden. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk macerasında birçok projede yer alan Ece Çeşmioğlu değişimi görenleri hayrete düşürüyor. Adeta ekran önünde büyüyen güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile sevgili olduğunu öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. Son zamanların konuşulan isimlerinden Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu da bir anda internetin en çok aratılan isimlerinden oldu. Yoğun tempoda çalışan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, romantik bir kaçamak yaptılar. Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez, birlikte oldukları karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Yeni dizi Tutunamayanlar ile ekranlara dönen Ece Çeşmioğlu'nun sevgilisi Taner Ölmez ile aşk dolu fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı İşte Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in tatil fotoğraflarıyla sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin tatil fotoğrafları...