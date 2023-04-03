Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:26

Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e övgü dolu sözler gelmişti. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizinin tatil gününde eşi Fahriye Evcen ile bir AVM'de görüntülendi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken çiftin, alışveriş yaparken de oldukça keyifli olduğu ve kol kola dolaştığı gözlendi. Evcen'ın makyajsız doğal güzelliği ve formda görünümü de dikkatlerden kaçmadı.