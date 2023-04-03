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Haberler Galeri Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:26

Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten güzel eşi Fahriye Evcen'e övgü dolu sözler gelmişti. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizinin tatil gününde eşi Fahriye Evcen ile bir AVM'de görüntülendi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken çiftin, alışveriş yaparken de oldukça keyifli olduğu ve kol kola dolaştığı gözlendi. Evcen'ın makyajsız doğal güzelliği ve formda görünümü de dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

'Çalıkuşu' dizisinde başlayan aşkları ilk günkü gibi dolu dizgin devam eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sanat camiasının da örnek çiftlerinden.

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Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı.

Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Son olarak sosyal medyadan aşk pozlarını paylaşan ve beğeni toplayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen el ele alışverişte görüntülenmişti.

Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!

Burak Özçivit bu defa yalnız kameralara poz verdi. Burak Özçivit, bir mağazanın açılışına katılmıştı.

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