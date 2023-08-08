Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:14

Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift Portekiz'e gitmişti. Dolu dizgin aşk yaşayan ikiliden üzücü haber geldi. "Yalı Çapkını" aşıkları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi bitti. İşte ayrılık sebebi...

Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

"Yalı Çapkını" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran çiftin dizi aşkı gerçek olmuştu. Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti.

Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

Yalı Çapkını aşıklarının sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift yurtdışı tatiline gitmişti.

Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınlamıştı.

SON DAKİKA