Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:14

Ünlü çiftten kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti! İşte şoke eden ayrılık sebebi...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift Portekiz'e gitmişti. Dolu dizgin aşk yaşayan ikiliden üzücü haber geldi. "Yalı Çapkını" aşıkları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi bitti. İşte ayrılık sebebi...