Çocuk oyuncular bakın ne halde!

Herkes onların çocukluğunu biliyor. Şimdilerde ise görenler tanıyamıyor! Cennet Mahallesi'nde Aliş ve Ayşe karakterleri, Albümleri büyük ilgi gören Küçük Onur ve niceleri...

İşte bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri!