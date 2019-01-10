Çocuk oyuncular bakın ne halde!

Herkes onların çocukluğunu biliyor. Şimdilerde ise görenler tanıyamıyor! Cennet Mahallesi'nde Aliş ve Ayşe karakterleri, Albümleri büyük ilgi gören Küçük Onur ve niceleri... İşte bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri! İşte o şaşırtıcı değişimler! İşte Aliş rolüyle Seyit Karabulut ve Ayşe rolüyle Belemir Temizsoy'un şimdiki halleri. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy dizide Pembe'nin kızı rolünde yer aldı. Belemir Temizsoy'un Cennet Mahallesi'ndeki haliyle şimdiki halini görenler onu tanımakta zorluk çekiyor. BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY Dizinin bir diğer küçük oyuncusu Aliş'ti. Gerçek ismi Seyit Karabulut olan oyuncu, Cennet Mahallesi'nden sonra ekranlarda görünmedi.