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Çocuk oyuncular bakın ne halde!

Herkes onların çocukluğunu biliyor. Şimdilerde ise görenler tanıyamıyor! Cennet Mahallesi'nde Aliş ve Ayşe karakterleri, Albümleri büyük ilgi gören Küçük Onur ve niceleri...

İşte bir dönemin çocuk yıldızlarının son halleri!

Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 12:17
Çocuk oyuncular bakın ne halde!

İşte o şaşırtıcı değişimler!

Çocuk oyuncular bakın ne halde!

İşte Aliş rolüyle Seyit Karabulut ve Ayşe rolüyle Belemir Temizsoy'un şimdiki halleri.

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Çocuk oyuncular bakın ne halde!

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy dizide Pembe'nin kızı rolünde yer aldı.

Çocuk oyuncular bakın ne halde!

Belemir Temizsoy'un Cennet Mahallesi'ndeki haliyle şimdiki halini görenler onu tanımakta zorluk çekiyor.

Çocuk oyuncular bakın ne halde!

BELEMİR TEMİZSOY

Çocuk oyuncular bakın ne halde!

BELEMİR TEMİZSOY

Çocuk oyuncular bakın ne halde!

Dizinin bir diğer küçük oyuncusu Aliş'ti. Gerçek ismi Seyit Karabulut olan oyuncu, Cennet Mahallesi'nden sonra ekranlarda görünmedi.

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