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Haberler Galeri Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı
Giriş Tarihi: 11.06.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 06:28

Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı

Ünlü fenomen Buse Plan, araç kiralamak için internetten bir siteye girdi. 3 aylık kiralama bedelini ödeyen fenomen, aracı teslim alamayınca 'Dolandırıldım' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu

Dilek YAMAN DEMİR
Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı

Araç kiralamak isteyen Buse Plan, geçtiğimiz yıl internete girerek araştırma yaptı. Bir kiralama sitesinde istediği aracı bulan Plan, telefon açarak şirket yetkilisiyle görüştü.

Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı

Lüks bir aracı 3 aylığına kiralamak için 13 bin TL'ye anlaşan fenomen, kendisine gönderilen IBAN numarasına havale yaptı.

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Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı

Para hesaba geçtikten sonra aracını isteyen Plan'ı, "Şu an hazırlanıyor" diyerek oyaladılar.

Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı

Günler geçmesine rağmen aracı teslim alamayan genç kadın, daha önce aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu görünce soluğu savcılıkta aldı.

Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı

Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü fenomenin parayı yatırdığı banka hesabının Yunus A. isimli genç bir adama ait olduğu ortaya çıktı.

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