Giriş Tarihi: 10.12.2022 06:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
07:42
Ünlü fenomen Dilan Polat'a savcılıktan kötü haber! 'Markam çalındı' demişti ama gerçek başka çıktı!
Doğum günü ve evlilik yıldönümünde eşinin kendisine yaptığı milyonluk jestlerle sosyal medyada gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat, sahibi olduğu güzellik merkezinin isim ve logosunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Sosyal medyada 4.1 milyon kişinin takip ettiği Dilan Polat ve eşi Engin Polat kısa sürede yarattıkları kozmetik ve mücevher markası ile servetlerine servet kattılar. Lüks yaşantısını gözler önüne seren ve gösteriş yapmakla suçlanan Dilan Polat son olarak 'Markam çalındı' diyerek savcılığın yolunu tutumuştu. Gerçek bambaşka çıktı. Savcılıktan Dilan Polat'a kötü haber...