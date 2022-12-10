Ünlü fenomen Dilan Polat’a savcılıktan kötü haber! ’Markam çalındı’ demişti ama gerçek başka çıktı!

Doğum gününde eşinin kendisi için açtığı mücevher firması, hediye ettiği milyonluk araba ve evlilik yıldönümündeki gösterişli jestlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın binlerce müşteriyi ağırladığı güzellik merkezi adliyelik oldu.