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Haberler Galeri Ünlü fenomen Dilan Polat'a savcılıktan kötü haber! 'Markam çalındı' demişti ama gerçek başka çıktı!
Giriş Tarihi: 10.12.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 07:42

Ünlü fenomen Dilan Polat'a savcılıktan kötü haber! 'Markam çalındı' demişti ama gerçek başka çıktı!

Doğum günü ve evlilik yıldönümünde eşinin kendisine yaptığı milyonluk jestlerle sosyal medyada gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat, sahibi olduğu güzellik merkezinin isim ve logosunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Sosyal medyada 4.1 milyon kişinin takip ettiği Dilan Polat ve eşi Engin Polat kısa sürede yarattıkları kozmetik ve mücevher markası ile servetlerine servet kattılar. Lüks yaşantısını gözler önüne seren ve gösteriş yapmakla suçlanan Dilan Polat son olarak 'Markam çalındı' diyerek savcılığın yolunu tutumuştu. Gerçek bambaşka çıktı. Savcılıktan Dilan Polat'a kötü haber...

ARZU KAYA
Ünlü fenomen Dilan Polat’a savcılıktan kötü haber! ’Markam çalındı’ demişti ama gerçek başka çıktı!

Doğum gününde eşinin kendisi için açtığı mücevher firması, hediye ettiği milyonluk araba ve evlilik yıldönümündeki gösterişli jestlerle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın binlerce müşteriyi ağırladığı güzellik merkezi adliyelik oldu.

Ünlü fenomen Dilan Polat’a savcılıktan kötü haber! ’Markam çalındı’ demişti ama gerçek başka çıktı!

"İSİM VE LOGOMUZU ANDIRIYOR" ŞİKAYETİ

Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunan güzellik merkezinin marka değeri bulunduğunu belirten Dilan Polat'ın şirketi, Almanya'daki bir güzellik merkezinin Dilan Polat ismini kullandığını tespit etti.

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Ünlü fenomen Dilan Polat’a savcılıktan kötü haber! ’Markam çalındı’ demişti ama gerçek başka çıktı!

Yurtdışındaki merkezin, Dilan Polat markasının asli unsuru olan isim ve logosunu andıracak şekilde kullanımda bulunduğunu kaydeden şirket, şikayetçi oldu. Şikayetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ünlü fenomen Dilan Polat’a savcılıktan kötü haber! ’Markam çalındı’ demişti ama gerçek başka çıktı!

ŞİKAYET GEÇERSİZ TAKİPSİZLİĞİ

Savcılık ilk olarak, taraflar arasında şikayete konu markanın kullanımı konusunda sözleşme yapıldığını belirledi.

Ünlü fenomen Dilan Polat’a savcılıktan kötü haber! ’Markam çalındı’ demişti ama gerçek başka çıktı!

"Marka hakkına tecavüz" suçunun varlığından söz edilebilmesi için şikayet hakkının marka hakkı sahibine ait olduğunun altını çizen savcılık, şikayetin güzellik merkezi adına yapıldığını kaydetti.

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