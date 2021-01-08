Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

HaberlerGaleriÜnlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!
Ünlü fenomen Duygu Özaslanev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!
YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan da ev hali paylaşma modasına uydu. Ünlü fenomen Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisinin kucağında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Yazın fazla kiloları ve selülitleriyle konuşulan Duygu Özaslan'ın ev haline ve fit vücuduna övgüler yağdı... İşte Duygu Özaslan'ın ev hali...
Giriş Tarihi: 08.01.2021
09:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
09:20
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