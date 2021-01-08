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Haberler Galeri Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

Ünlü fenomen ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen da paylaşma modasına uydu. Ünlü fenomen Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisinin kucağında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Yazın fazla kiloları ve selülitleriyle konuşulan Duygu Özaslan'ın ev haline ve fit vücuduna övgüler yağdı... İşte ...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:20
Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen da paylaşma modasına uydu. Hande Erçel'in paylaşımlarıyla gündeme gelen ev hali akımına Duygu Özaslan da katıldı.

Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

Ünlü fenomen basketbolcu sevgilisinin kucağında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

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Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

Yazın fazla kiloları ve selülitleriyle konuşulan 'ın ev haline ve fit vücuduna övgüler yağdı...

Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

İşte 'ın ...

Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev hali ile olay yarattı! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlar ağızları açık bıraktı!

, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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