HaberlerGaleriÜnlü fenomen Duygu Özaslan ev halini paylaşarak modaya uydu! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlara beğeni yağdı....
Ünlü fenomen Duygu Özaslan ev halini paylaşarak modaya uydu! Duygu Özaslan'ın sevgilisinin kucağında verdiği pozlara beğeni yağdı....
YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan da ev hali paylaşma modasına uydu. Ünlü fenomen Duygu Özaslan basketbolcu sevgilisinin kucağında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Yazın fazla kiloları ve selülitleriyle konuşulan Duygu Özaslan'ın ev haline ve fit vücuduna övgüler yağdı... İşte Duygu Özaslan'ın ev hali...
Giriş Tarihi: 07.01.2021
08:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
08:37
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