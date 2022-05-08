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Haberler Galeri Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 08:13

Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Eşinin üzerine titreyen Mesut Özil son olarak jesti ile yine çok konuşuldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin 29'uncu yaş günü için unutamayacağı bir hediye verdi. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte bir ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanını rehber eşliğinde gezecek

Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe’ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe’ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!

Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.

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Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe’ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!

Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşmuştu.

Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe’ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!

Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.

Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe’ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum.

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