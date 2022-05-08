Giriş Tarihi: 08.05.2022 08:08
Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
08:13
Ünlü futbolcu Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe'ye yeni yaşında unutamayacağı bir hediye verdi!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuların olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Eşinin üzerine titreyen Mesut Özil son olarak jesti ile yine çok konuşuldu. Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin 29'uncu yaş günü için unutamayacağı bir hediye verdi. Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte bir ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanını rehber eşliğinde gezecek