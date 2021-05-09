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Haberler Galeri Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…
Giriş Tarihi: 09.05.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 14:32

Ünlü isimlerden '' mesajları! annesi ’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu sene koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk geldi. Bugün de diğer özel günler gibi buruk geçse de ünlü isimler sayfalarından paylaşımlarda bulundu. Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi 'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesi Hatime Evcen'i paylaşan Fahriye Evcen 'Ne çok şey alırdım senden Annecim… Gözlüklerin, o çok sevdiğim renk renk rujların… Ama en çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…' notunu düştü. Fahriye Evcen'in anneler günü mesajı sosyal medyada ilgi odağı oldu …

Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

Güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi 'in fotoğrafını paylaşan , sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesi Hatime Evcen'i paylaşan Fahriye Evcen 'Ne çok şey alırdım senden Annecim… Gözlüklerin, o çok sevdiğim renk renk rujların… Ama en çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…' notunu düştü. Fahriye Evcen'in mesajı sosyal medyada ilgi odağı oldu …

Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

KENAN DOĞULU

Varlığıyla hayatımıza renk veren, gülüşüyle dünyamızı değiştiren; sevgisi, desteği ve sonsuz inancıyla her zaman arkamızda duran canım annem, anneler günün kutlu ve mutlu olsun! İyi ki varsın, seni çok seviyorum…

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Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

MERVE BOLUĞUR

Dünyalar güzeli annemin anneler gününü kutlarım ve tabii diğer annelerinde

Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

MERVE ÖZBEY
Doğurmuş, doğurmamış, kendi, vicdanı ve ruhu anne olan tüm kocaman yürekli kadınlarınAnneler Günü Kutlu Olsun.

Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

NİLÜFER

Bu Özlem hiç bitmez anneler günümüz kutlu olsun

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