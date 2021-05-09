Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' mesajları! Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e böyle seslendi: En çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü bu sene koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk geldi. Bugün de diğer özel günler gibi buruk geçse de ünlü isimler sosyal medya sayfalarından paylaşımlarda bulundu. Güzel oyuncu Fahriye Evcen yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Hatime Evcen'in fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Annesi Hatime Evcen'i paylaşan Fahriye Evcen 'Ne çok şey alırdım senden Annecim… Gözlüklerin, o çok sevdiğim renk renk rujların… Ama en çok senden aldığım gülüşümü seviyorum…' notunu düştü. Fahriye Evcen'in anneler günü mesajı sosyal medyada ilgi odağı oldu …