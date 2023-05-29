Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’

ALİŞAN

Büyük hizmetler,20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük lider🇹🇷 İnşallah hizmetlere devam, çok daha iyi olacak her şey. 🇹🇷🇹🇷 Türkiye liderini bir kez daha seçti. 🇹🇷🇹🇷 Biz Ankara'ya uğurladık Sn Cumhurbaşkanımız'ı şimdi bütün dünyaya seslenecek… Dinlesin dünya