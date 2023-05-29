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Haberler Galeri Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’
Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:22

Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kararı verdi. 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti. İkinci tur seçiminde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Seçimi önde bitiren Başkan Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.16 ile cumhurbaşkanı seçildi. Sanat dünyasından birçok ünlü isim, seçim sonuçlarına dair sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda seçimini yaptı. Ünlü isimler, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakıp yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik paylaşımlarında bulundu.

Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’

ALİŞAN

Büyük hizmetler,20 yılı aşkın bir süre milleti için çalışan ve hep kazanan büyük lider🇹🇷 İnşallah hizmetlere devam, çok daha iyi olacak her şey. 🇹🇷🇹🇷 Türkiye liderini bir kez daha seçti. 🇹🇷🇹🇷 Biz Ankara'ya uğurladık Sn Cumhurbaşkanımız'ı şimdi bütün dünyaya seslenecek… Dinlesin dünya

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Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’
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Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’

UMUT ARMAN SONAY

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