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Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Gebze'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobil ile ilgili ünlüler de paylaşım yaptı. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 12:48
Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Türkiye'nin yerli otomobili Başkan Erdoğan'ın Gebze'deki katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobile ünlülerden de yorumlar geldi.

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Şarkıcı Alişan twitter hesabından 'Gurur Duyduk' notu ile yerli otomobile dair bu kareleri paylaştı.

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Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Uğur Işılak "Helal olsun emeği geçenlere" notu ile bu kareleri paylaştı.

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYIRLI OLSUN"

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Fettah Can ise, "Gururlanmamak elde değil" notuyla yerli otomobil paylaşımında bulundu.

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da, nazar boncuğu emojisi ile yerli otomobil paylaşımında bulundu.

Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Demet Akalın

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