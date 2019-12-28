Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Gebze'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobil ile ilgili ünlüler de paylaşım yaptı. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.