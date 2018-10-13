Ünlü isimlerin çocukları

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları... ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN YASEMİN CONKA İLE OĞLU SARP YASEMİN CONKA İLE OĞLU SARP YASEMİN CONKA İLE OĞLU SARP