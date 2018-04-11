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Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)()

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise . Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştire bilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 11.04.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:27
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Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

DENİZ SEKİ

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  • 76
Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

SEDA SAYAN

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  • 3
  • 76
Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

MEHMET ALİ ERBİL

  • 4
  • 76
Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

YEŞİM SALKIM

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  • 76
Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

ERSAY ÜNER

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  • 76
Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

ECE ÇALIK

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  • 76
Ünlü isimlerin paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (11.04.2018)(Esra Erol)

AZRA AKIN

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