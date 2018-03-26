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Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise . Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştire bilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 26.03.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 11:22
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  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

IŞIL YÜCESOY

  • 2
  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

ECE ERKEN

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  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

DEMET ŞENER

  • 4
  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

MERYEM UZERLİ

  • 5
  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

ECE GÜRSEL

  • 6
  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

NUSRET

  • 7
  • 60
Ünlü isimlerin paylaşımları (26.03.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (26.03.2018)

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