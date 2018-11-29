Türkiye'nin en iyi haber sitesi

(29.11.2018)

Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 16:36
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise Instagram. Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştirebilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

BÜLENT POLAT

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

AYDAN ŞENER

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

İPEK ERDEM

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

SELİN YENİNCİ

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

EDİS

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (29.11.2018)

BANU PARLAK

BİZE ULAŞIN