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Haberler Galeri Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! "Bebeğe kebap ismi verilir mi?"
Giriş Tarihi: 02.04.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 17:38

Ünlü komedyen 'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! "Bebeğe kebap ismi verilir mi?"

'in tescilli güzel eşi geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına almıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çift özel hayatları ve aileleri ile de merak konusu oluyor. Yeni doğan oğullarına Mete adını veren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in büyük oğullarının adı da Kuzey. Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini söyledi. Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne?" diyerek açıkladığı ismi ile isyan etti. İşte isyanı ile gülümseten ...

MERVE YURTYAPAN
Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! Bebeğe kebap ismi verilir mi?

'in tescilli güzel eşi geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına almıştı.

Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! Bebeğe kebap ismi verilir mi?

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çift özel hayatları ve aileleri ile de merak konusu oluyor.

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Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! Bebeğe kebap ismi verilir mi?

Yeni doğan oğullarına Mete adını veren Berfu Yenenler ve 'in büyük oğullarının adı da Kuzey.

Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! Bebeğe kebap ismi verilir mi?
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Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in isim isyanı! Bebeğe kebap ismi verilir mi?

Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini söyledi.

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