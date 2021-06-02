Giriş Tarihi: 01.06.2021 08:03Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 10:00
Ünlü manken Çağla Şıkel'den takipçisine tokat gibi yanıt! "Taş gibisiniz, nasıl oluyor? Söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumu kızdırdı!
iki çocuk annesi deneyimli manken Çağla Şıkel, düzgün fiziği ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden. Sık sık yaptığı spor paylaşımlarında kaslı vücudunu sergileyen Çağla Şıkel büyük övgüler topluyor. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü manken Çağla Şıkel son olarak takipçisinin yorumuna verdiği yanıt ile gündeme geldi. Bir erkek takipçisi, Çağla Şıkel'in fotoğrafının altına 'Taş gibisiniz maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. Nasıl oluyor bu? Bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim!' yorumunu yapınca güzel manken çok sinirlendi ve yanıtı bir tokat gibi yapıştırdı. İşte Çağla Şıkel'in takipçisine yanıtı...