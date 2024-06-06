Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü manken Demet Şener’den 'Deniz Akkaya' yorumu...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 07:03

Ünlü manken Demet Şener’den 'Deniz Akkaya' yorumu...

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A. Ö., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna ifade verdi. İfadesi alınan A.Ö., ardından Adli Tabiplik'e sevk edildi. 15 yaşındaki A.Ö.'nün işlediği suçun kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya ise mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Ünlü manken Demet Şener, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Demet Şener, Deniz Akkaya'nın kızı ile yaşadığı sorun hakkında konuştu.

Ünlü manken Demet Şener’den ’Deniz Akkaya’ yorumu...

Ünlü manken Demet Şener, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Deniz Akkaya'nın kızı ile yaşadığı sorun hakkında konuşan Şener, "Anne çocuk arasındaki yaşanan şeylere bir başkasının yorum yapması doğru değil.

Ünlü manken Demet Şener’den ’Deniz Akkaya’ yorumu...

Herkesin anne çocuk ilişkisi farklıdır. Tek başına çocuk yetiştirmek hiç de kolay değil. Anladığım kadarıyla Deniz tek başına yetiştiriyor. Neler yaşandığı bilinmez. Çok üzüldüm, çok etkilendim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü manken Demet Şener’den ’Deniz Akkaya’ yorumu...

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Dede velayet için devrede!

Magazin dünyası manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile ilgili iddialarıyla sarsıldı. Sosyal medyada oldukça ses getiren açıklamalarının ardından Deniz Akkaya'nın kızı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Deniz Akkaya'nın kendisine saldırdığını iddia ettiği kızı A.Ö. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. A.Ö.'nün işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi.

Ünlü manken Demet Şener’den ’Deniz Akkaya’ yorumu...

Efe Önbilgin ile yaşadığı ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını söyleyen Deniz Akkaya, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ünlü manken Demet Şener’den ’Deniz Akkaya’ yorumu...

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den olan kızı A.Ö.'nün saldırısına uğradığını ve polisler tarafından kurtarıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.

SON DAKİKA