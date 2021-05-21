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Haberler Galeri Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’
Giriş Tarihi: 21.05.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 08:40

Ünlü manken ’nın eşi ’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

Ünlü manken 'nın 'nın eşi için söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Şallı geçtiğimiz gün kanalına eşi Uğur Akkuş'u davet etmiş ve 'nasıl tanıştık?' başlıklı bir yayın yapmıştı. Yayında Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı için 'Ferrari gibi kadın' demişti ve ilk tanıştıklarında beğenmediğini ifade etmişti. Deniz Akkaya da bu yayına ateş püskürdü. Deniz Akkaya, şu çıkışı yaptı: "Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak… sen nesin; karşı tarafın sarı taksisi mi?"

Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

, geçtiğimiz günlerde kanalında iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da evlendiği 'u ağırladı.

Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

İkili, çok merak edilen tanışma hikayelerini anlatırken iş adamının yaptığı gaf, gündem oldu.

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Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

Laf arasında sarf ettiği "Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi hiç bakmadım bile yüzüne!

Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

Dedim 'Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız' diye düşündüm" sözleriyle şaşkınlık yaratan , asıl bombayı ise Ferrari gafıyla yaptı.

Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

KADINLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
"İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın!" diyen iş adamı, sözleriyle özellikle kadınların tepkisini çekti.

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