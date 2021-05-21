Ünlü manken Deniz Akkaya Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a ateş püskürdü! ‘Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak...’

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş için söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Şallı geçtiğimiz gün Youtube kanalına eşi Uğur Akkuş'u davet etmiş ve 'nasıl tanıştık?' başlıklı bir yayın yapmıştı. Yayında Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı için 'Ferrari gibi kadın' demişti ve ilk tanıştıklarında beğenmediğini ifade etmişti. Deniz Akkaya da bu yayına ateş püskürdü. Deniz Akkaya, şu çıkışı yaptı: "Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak… sen nesin; karşı tarafın sarı taksisi mi?"