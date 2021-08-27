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Haberler Galeri Ünlü manken Didem Soydan'ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:25

Ünlü manken Didem Soydan'ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

Ünlü manken Didem Soydan, son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Burak Deniz ile bir süredir aşk yaşıyor. Gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ikili, şimdilerde sezonunu yorgunluğunu tatilde atıyor. Didem Soydan, son olarak oyuncu sevgilisi Burak Deniz'le tatiline devam ederken Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Soydan, paylaşımına binlerce beğeni topladı. İşte Didem Soydan'ın dikkat çeken o pozları...

Ünlü manken Didem Soydan’ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

Ünlü manken Didem Soydan, son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Burak Deniz ile bir süredir aşk yaşıyor.

Ünlü manken Didem Soydan’ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

Gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ikili, şimdilerde sezonunu yorgunluğunu tatilde atıyor.

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Ünlü manken Didem Soydan’ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile tatilde olan ünlü model Didem Soydan, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü manken Didem Soydan’ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

MAYOLU POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla yine takipçilerini büyüledi.

Ünlü manken Didem Soydan’ın mayolu tekne pozları hayran bıraktı! Didem Soydan yine çok cesur!

Bir yatta direğe dayanarak pozlar veren Soydan'ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

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