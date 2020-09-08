Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı
Giriş Tarihi: 08.09.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 09:23

Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

Gizem Özdilli önceki gün Nişantaşı City's de görüntülenen manken Gizem Özdilli, yaptığı itirafla şaşırttı. Rahatsızlığını ilk kez açıkladı.

Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Gizem Özdilli podyumların aranan isimlerindendi. Ünlü model Gizem Özdilli 1972 doğumlu. Küçük yaşlarından itibaren modellik yapan kariyerine bir süre tek devam etti. Sonrasında şarkıcılığı da bırak Gizem Özdilli'nin şimdilerde bir kitabı var. Her zaman dikkat çeken ve merak edilen ünlülerden olan Gizem Özdilli sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerimizden ve Önceki gün Nişantaşı City's de görüntülenen manken Gizem Özdilli, yaptığı itirafla şaşırttı. Rahatsızlığını ilk kez açıkladı.

Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

Snob Magazin'inl haberine göre; Önceki gün Nişantaşı City's de görüntülenen manken Gizem Özdilli, yaptığı itirafla şaşırttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

'23 YILDIR SİNEMAYA GİTMİYORUM'

Klostrofobi nedeniyle kapalı yerde kalma korkusu yaşadığını söyleyen Özdilli, "Klostrofobi nedeniyle 23 yıldır sinemaya gitmiyorum. En son 1997 yılında Titanic filmini sinemda özlemiştim. Bir çok film galasına katıldım ama film başlamadan galadan ayrıldım" diye yaptığı itirafla şaşırttı.

Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

KLOSTROFOBİ NEDİR?

Klostrofobi genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusu. Klostrofobi problemi birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir; kalabalık asansörler, penceresiz odalar ve dar boğaz kazaklar.

Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA