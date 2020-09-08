Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Gizem Özdilli podyumların aranan isimlerindendi. Ünlü model Gizem Özdilli 1972 doğumlu. Küçük yaşlarından itibaren modellik yapan kariyerine bir süre tek devam etti. Sonrasında şarkıcılığı da bırak Gizem Özdilli'nin şimdilerde bir kitabı var. Her zaman dikkat çeken ve merak edilen ünlülerden olan Gizem Özdilli sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerimizden ve Önceki gün Nişantaşı City's de görüntülenen manken Gizem Özdilli, yaptığı itirafla şaşırttı. Rahatsızlığını ilk kez açıkladı. Snob Magazin'inl haberine göre; Önceki gün Nişantaşı City's de görüntülenen manken Gizem Özdilli, yaptığı itirafla şaşırttı. '23 YILDIR SİNEMAYA GİTMİYORUM' Klostrofobi nedeniyle kapalı yerde kalma korkusu yaşadığını söyleyen Özdilli, 'Klostrofobi nedeniyle 23 yıldır sinemaya gitmiyorum. En son 1997 yılında Titanic filmini sinemda özlemiştim. Bir çok film galasına katıldım ama film başlamadan galadan ayrıldım' diye yaptığı itirafla şaşırttı. KLOSTROFOBİ NEDİR? Klostrofobi genel anlamıyla küçük bir alana ya da odaya girmenin veya kaçmanın korkusu. Klostrofobi problemi birçok durum veya uyaranlar tarafından tetiklenebilir; kalabalık asansörler, penceresiz odalar ve dar boğaz kazaklar.