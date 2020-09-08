Ünlü manken Gizem Özdilli rahatsızlığını ilk kez açıkladı

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Gizem Özdilli podyumların aranan isimlerindendi. Ünlü model Gizem Özdilli 1972 doğumlu. Küçük yaşlarından itibaren modellik yapan kariyerine bir süre tek devam etti. Sonrasında şarkıcılığı da bırak Gizem Özdilli'nin şimdilerde bir kitabı var. Her zaman dikkat çeken ve merak edilen ünlülerden olan Gizem Özdilli sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimlerimizden ve Önceki gün Nişantaşı City's de görüntülenen manken Gizem Özdilli, yaptığı itirafla şaşırttı. Rahatsızlığını ilk kez açıkladı.