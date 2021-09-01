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Haberler Galeri Ünlü manken Özge Ulusoy'un mini aracının fiyatı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:40

Ünlü manken Özge Ulusoy'un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Köpeğiyle birlikte gezen Özge Ulusoy'un mini iki kişilik aracı dikkat çekti.

Ünlü manken Özge Ulusoy’un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

Nişantaşı'nda görüntülenen model Özge Ulusoy, mini iki kişilik araçla AVM'ye gitti. Ulusoy, menajeriyle aracı test ettiğini söyledi.

Ünlü manken Özge Ulusoy’un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

Ulusoy, "Uzun süredir böyle bir araç almayı düşünüyordum. Burada oturduğum için gidip-gelmek kolay oluyor. Az önce bir tur attım. Elektrikli olduğu için doğaya dost... " dedi.

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Ünlü manken Özge Ulusoy’un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

"Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektrikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.

Ünlü manken Özge Ulusoy’un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

Milliyet'in haberine göre; genelde araç kullanmadığını belirten Ulusoy, "Ehliyetim var ama kullanmıyorum. Galiba bunu süreceğim. Özellikle yakın mesafelerde... Bununla İstanbul trafiği daha rahat olacak" diye konuştu.

Ünlü manken Özge Ulusoy’un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

Model, "Trafik yüzünden başınızı gelen ilginç bir olay oldu mu?" sorusuna, "Bir defa Beylikdüzü'nde fuardaydım. Ataşehir'de bir işe yetişmem gerekiyordu. Kış mevsimi günlerden ise cumaydı, yol tam 6.5 saat sürdü. Ayaklarım uyuşmuştu" yanıtını verdi.

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