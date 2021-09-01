Ünlü manken Özge Ulusoy’un mini aracının fiyatı dikkat çekti!

"Son günlerde doğaya ve çevreye ne kadar saygılı olmamız gerektiğini gördük. Işık hızlıyla elektrikli araçlara geçsek iyi olur. Bu konuda farkındalık başladı. Doğa bize bir şeyler anlatıyor. O yüzden bu aracı incelemek istedik" dedi.