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  • Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Ünlü milyarder makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın ...

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi her hareketiyle olay yaratan makyajsız görüntülendi. Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanına sahip olan Kylie Jenner, doğal haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü. Her zaman abartılı yaşam tarzı ile ön planda olan Kylie Jenner bu sefer sade bir görüntüyle kameralara yakalandı. Peki ünlü milyarder Kylie Jenner kimdir? İşte Kylie Jenner'ın ve hayatına dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 08:02
Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi her hareketiyle olay yaratan makyajsız görüntülendi. Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanına sahip olan Kylie Jenner, doğal haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü. Her zaman abartılı yaşam tarzı ile ön planda olan Kylie Jenner bu sefer sade bir görüntüyle kameralara yakalandı. Peki ünlü milyarder Kylie Jenner kimdir? İşte Kylie Jenner'ın ve hayatına dair bilgiler...

Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Kardashian-Jenner ailesinin en geç üyesi olan , bir girişimci, reality şov kahramanı ve sosyal medya fenomeni.

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Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Ancak bugün adının viral olması, kendisini ünlü ailesinin bütün üyelerinin toplamından daha önemli kılan bir unsura dayanıyor.

Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Forbes dergisi bu ay 'Keeping up with the Kardashians' adlı reality şovunun ünlü ismi 'ın 20 yaşında 900 milyon dolar değerine ulaştığını açıkladı.

Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Dergi, Jenner'ın kendi başarısı sayesinde milyarderliğe ulaşan en genç insan olabileceğini yazdı.

Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Kardashian ailesinin en genç üyesi olan , kendi kozmetik ürünlerini daha dört yıl önce satmaya başladı.

Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte ünlü milyarder Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Ancak en çok üne sahip olan ablası West ise kariyerine 10 yıl önce başlamasına rağmen daha az bir kişisel servete sahip: 350 milyon dolar.

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