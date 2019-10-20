Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirecek türden. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı vardı. Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş, Şeyma Subaşı, Çağla Şikel, Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim vardı. Düğüne katılan ünlülerin paylaşımları sayesinde sosyal medya Gülnur Güneş'in düğününü gitmiş kadar oldu. İşte Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'in düğününden kareler ve şıklık yarışına giren ünlü isimler... Ünlü modacı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirecek türden. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı vardı. Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş, Şeyma Subaşı, Çağla Şikel, Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim vardı. Düğüne katılan ünlülerin paylaşımları sayesinde sosyal medya Gülnur Güneş'in düğününü gitmiş kadar oldu. İşte Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'in düğününden kareler ve şıklık yarışına giren ünlü isimler...