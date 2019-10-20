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  • Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

Ünlü modacı ile 'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki ...

Ünlü modacı ile iş adamı görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirecek türden. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir vardı. Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında , , , , , gibi birçok ünlü isim vardı. Düğüne katılan ünlülerin paylaşımları sayesinde sosyal medya Gülnur Güneş'in düğününü gitmiş kadar oldu. İşte 'in düğününden kareler ve şıklık yarışına giren ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 13:40
Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

Ünlü modacı ile iş adamı görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirecek türden.

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

Ünlü modecı 'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir vardı.

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

'in düğününe katılanlar arasında , , , , , gibi birçok ünlü isim vardı.

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

Düğüne katılan ünlülerin paylaşımları sayesinde sosyal medya 'in düğününü gitmiş kadar oldu.

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...

İşte ve 'in düğününden kareler ve şıklık yarışına giren ünlü isimler...

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünlerine ünlüler adeta akın etti! İşte Gülnur Güneş'in düğünündeki şıklık yarışı...
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