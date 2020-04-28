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Haberler Galeri Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

Ünlü modacı ’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan , 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu. hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, paylaşımında "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı. Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hayatı ise merak konusu oldu. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın renkli hayatı…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:27
Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

"Dikişçi"... "Kostüm tasarımcısı".... Aslında moda dünyasının son yıllarına damgasını vurmuş olsa da kendini hiç "modacı" olarak tanımlamak istemedi . Kariyeri boyunca ünlü sanatçıları giydiren, TV ekranlarındaki yarışmalarda jüri üyesi olarak moda konusundaki becerisini ve bilgi birikimini konuşturan Yerlitaş, popüler kültür tarihinde silinmez izler bırakıp tamamladı, kısa sayılacak 64 yıllık hayatını.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

MODA KARİYERİNE İLK ADIMLAR
,11 Aralık 1960'da İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya gözlerini açtı. Kariyerine de henüz 20'li yaşlarındayken yani 80'lerde başladı.

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Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

Yerlitaş o yıllarda Paris ya da Milano'dan valiz içinde getirdiği elbiseleri satardı. İşte moda kariyerine ilk adımları böyle attı. Bu ilk adımların ardından Nişantaşı'nda bir dikiş atölyesi açtı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

Daha sonra da onu kendisine elbise diktirmeyen kesimlere bile tanıtan ve çok sevdiren ekran serüveni başladı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

RENKLİ KİŞİLİK
Hem esprili hem de dobraydı Yerlitaş. Bu özellikleri ile ekranda kendine özgü bir yıldız haline geldi. Kendini de hep "Arızalı" olarak tanımladı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

Gerçekten de sıra dışı bir kişiliği vardı Yerlitaş'ın. Stres atmak için bulaşık yıkadığını ya da aklına estiği zaman geceliğinin üstüne bir palto giyip gece kulübüne gezmeye gittiğini anlatmıştı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

SIRA DIŞI ALIŞKANLIKLAR
Yerlitaş'ın kamera karşısında olduğu gibi özel hayatında da renkli bir kişiliği vardı. İstanbul'un yanı sıra Milano'da da bir dairesi vardı. Mutfağında da iki buzdolabı.

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