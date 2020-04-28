Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu! İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın merak edilen renkli hayatı…

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nur Yerlitaş'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu. Sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, paylaşımında "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı. Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hayatı ise merak konusu oldu. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın renkli hayatı…