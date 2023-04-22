Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:27

Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etti. Ünlü model, sunucu Çağla Şıkel ve avukat sevgilisi Nail Gönenli yakın bir arkadaşlarının objektifine bu pozu verdiler. Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli'den göz kamaştırdı.