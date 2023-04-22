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Haberler Galeri Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:27

Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ilişkisini ilan etti. Ünlü model, sunucu Çağla Şıkel ve avukat sevgilisi Nail Gönenli yakın bir arkadaşlarının objektifine bu pozu verdiler. Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli'den göz kamaştırdı.

Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu. Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenilmişti.

Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

Yeni ilişkisi yüzünden çocuklarının babası Emre Altuğ ile arası açılan daha sonra ise buzları eriten Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile gecelerde boy göstermeye devam ediyor.

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Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

Ünlü avukat ile doludizgin bir aşk yaşayan güzel manken artık ne saklanıyor ne de kaçıyor.

Ünlü model Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli’nin siyah beyaz aşk karesi göz kamaştırdı!

İlişkisinin ilk başladığı günlerde eski eşi Emre Altuğ ile arasında soğuk rüzgarlar esen Şıkel, Gönenli'yi Altuğ'a kabullendirdikten sonra daha rahat hareket etmeye başladı.

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